شدد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، اللهجة خلال مداخلته في أشغال المؤتمر الرابع والأربعون للاتحادية الإفريقية لكرة المقدم التي أقيمت في مدينة أروشا التنزانية.

وهاجم زفيزف بقوة التعديلات المنبثقة عن اجتماع المكتب التنفيذي للكاف بالعاصمة المغربية الرباط في مارس 2021 والتي منعت الصحراء الغربية من أن يكون لها تمثيل رياضي في القارة السمراء.

واعتبر زفيزف تلك التعديلات تعد واضح على لوائح الكنفدرالية الإفريقية التي تمنع التدخلات السياسية في الشأن الرياضي.

وكانت الاتحادية المغربية لكرة القدم قد نجحت في تمرير تعديل "مجحف" للمادة الرابعة من النظام الأساسي للكاف خلال المؤتمر الثالث والأربعون، حيث أصبحت المادة تنص على منع أي دولة من الانضمام إلى الكاف حتى تكون لها عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بعد أن كانت مفتوحة أمام جميع الطلبات المقدمة من الاتحادات الوطنية.

ويعتبر هذا التعديل موجه بصفة أساسية ضد الصحراء الغربية من طرف الاتحادية المغربية لكرة القدم، وذلك بهدف منع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من الحصول على عضوية منظمة رياضية قارية.

ودعا زفيزف إلى إلغاء التصويت على تلك المادة وإجراء تعديل جزئي بناء عن طلب الجزائر باعتبارها عضوا في "الكاف".

وكانت أصابع الاتهام قد وجهت آنذاك لرئيس الاتحادية الأسبق، خير الدين زطشي، وذلك بعد تصويته لصالح التعديل المذكور مخالفا السياسية الخارجية للدولة الجزائرية وهو ما كلفه مغادرة مبنى دالي ابراهيم من الباب الضيق.