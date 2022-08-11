أشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي على تنصيب رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وستعمل السلطة التي تم تعيين رئيسا لها السيد لطفي بوجمعة، على حماية المعطيات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد.

وفي كلمة له، قال بوجمعة، إن حماية الحق في الخصوصة أصبح أكثر من مهم في العقود الأخيرة، خاصة مع تطور وسائل الإعلام والاتصال بشكل متسارع، والتحول الرقمي غير المسبوق الأمر الذي نتج عنه تزايدا في معالجة بيانات الأشخاص، وهو ما تبعه بروز العديد من الانتهاكات تستوجب توفير اطار قانوني ملائم لتنظيم المعالجة عن طريق تشكيل هيئة هذه السلطة.

ستكون منهجيتنا على نظرة تشاركية مع جميع الفاعلين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلاال البحث عن توفير الحماية المكفولة دستوريا وقانونيا، وربط علاقات التعاون مع جميع المتدخلين المعنيين بما يجمع بين فرض الحماية القانونية والوقاية من المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي او انتهاكها.

وعلى المستوى الدولي، يضيف المتحدث، سيتم الحرص على التفتاح وتعزيز أواصر التعاون مع الدول الرائدة في هذا المجال والتواصل مع الهيئات الدولية في هذا الاطار بما يعزز مكانة الجزائر الدولية في مجال ترقية حماية حقوق الانسان ومن ثم تحقيق الاهداف النبيلة للسلطة.