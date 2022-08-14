وصل إلى تايوان اليوم الأحد وفد من الكونجرس الأمريكي في زيارة تستغرق يومين يجتمع خلالها مع الرئيسة تساي إينج وين، وهي ثاني مجموعة أمريكية رفيعة المستوى تزور الجزيرة وسط توترات عسكرية مستمرة مع الجار العملاق الصين.

وتجري بكين، التي تقول إن تايوان المحكومة ديمقراطيا جزء من أراضي الصين، مناورات عسكرية حول الجزيرة تعبيرا عن غضبها من الزيارة التي قامت بها لتايبه هذا الشهر نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

وقالت السفارة الأمريكية المفتوحة بحكم الأمر الواقع في تايبه إن السناتور إيد ماركي يرأس الوفد، الذي يضم أربعة آخرين من أعضاء الكونجرس، والذي يقوم أيضا بما وصفته السفارة بأنه جولة أوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال مكتب الرئيسة التايوانية إن الوفد سيجتمع مع تساي صباح الاثنين.

وقالت سفارة الصين في واشنطن اليوم الأحد “لا بد وأن يتصرف أعضاء الكونجرس الأمريكي بما يتسق مع سياسة صين واحدة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية”، وجادلت بأن أحدث زيارة لأعضاء في الكونجرس “تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية الاستقرار عبر مضيق تايوان، ولا تدخر جهدا في إثارة المواجهة بين الجانبين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين”.