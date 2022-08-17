عبر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو عن ندمه بخصوص تصريحاته التي أدلى بها فيما يتعلق بمباراة الجزائر والكاميرون الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

خلال ندوة صحفية أجراها، اليوم الثلاثاء، في السنغال بصفته سفيرا لمونديال قطر 2022، قال إيتو إن مباراة الجزائر والكاميرون شهدت مشاعر كبيرة، مؤكدا أنه يحتفظ إلا بالذكريات الجميلة.

وتابع قائلا : “أنا نادم على كل ما جرى ، ولم أكن أبدا ضد الجزائر وضد شعبها لأنه شعب فخور ولطالما قدم لنا لاعبين كبار”.

وبخصوص العلاقة بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ونظيرتها الكاميرونية أكد إيتو أنه لا توجد أية مشاكل، مذكرا بدعم الجزائر لبلاده من أجل تنظيم كأس أمم إفريقيا 2021 قائلا: “لم أقم بدعم ملف الكاميرون لاستضافة الكان لوحدي، وأول بلد قدم لنا دعمه هو الجزائر”.

واعتبر إيتو الناخب الوطني السابق رابح ماجر بمثابة قدوته، مضيفا: “ماجر قدوتي مثله مثل عديد اللاعبين على المستوى العالمي، كرة القدم تتميز بالكثير من المشاعر وفي مباراة الجزائر والكاميرون هذه المشاعر أخذت منحى آخر”.