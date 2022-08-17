شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 38 مواطنا فلسطينيا، غالبيتهم من محافظتي بيت لحم وجنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت 22 مواطنا من بلدة تقوع شرق بيت لحم، و11 مواطنا من بلدة يعبد بجنين بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، كما اعتقلت أسيرين محررين من بيت سيرا برام اللهي بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين أحدهما أسير محرر من حي رفيديا ومن حي الضاحية بنابلس ومواطنا من ضاحية اكتابا شرق طولكرم بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وعلى صعيد آخر اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.