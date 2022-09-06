مذيعة تتعرض لسكتة دماغية خلال بث مباشر

في مشهد نادر، تعرضت مذيعة أخبار في ولاية أوكلاهوما الأميركية، لسكتة دماغية، في بث مباشر على الهواء، بينما كانت تقرأ نشرة الأخبار.

وبينما كانت، جولي تشين، التي تعمل في محطة "إن بي سي" في تولسا، تقرأ خبرا عن إلغاء إطلاق صاروخ وكالة ناسا نحو القمر، بدأت تتعثر في الحديث بشكل واضح رغم محاولتها الاستمرار في قراءة العبارات الموجودة على الشاشة أمامها.

ورغم محاولتها مرارا إكمال تقريرها، تعثرت تشين مجددا وعجزت عن ذلك، واضطرت للقول "أنا آسفة، هناك شيء ما يحدث معي هذا الصباح.. وأنا أعتذر للجميع"، ثم نقلت البث إلى فقرة الطقس.

ورغم نهاية الفقرة لم تظهر المذيعة مجددا على الهواء، فقد تم نقلها إلى المستشفى.

وفي منشور لاحق على فيسبوك أوضحت تشين ما حدث: "لقد أدرك زملائي في العمل (ما يحدث) واتصلوا برقم 911 النجدة)"، وقد نقلت سريعا إلى المستشفى، وخضعت لسلسلة سريعة من الاختبارات.

وتضيف: "في هذه الوقت، يعتقد الأطباء أنني بدأت أتعرض لسكتة دماغية، لكن ليس لجلطة دماغية كاملة". "لا يزال هناك الكثير من الأسئلة" بشأن ما حدث.