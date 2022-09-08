أوغلو يطالب فرنسا بسلامة المساجد والجمعيات

انتقد وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، تصاعد ظاهرة العنصرية والعداء للإسلام في القارة الأوروبية، وأبدى قلقه من تفشي الظّاهرة. وأوضح تشاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أنّ تعاظم ظاهرة العنصرية والعداء للإسلام في القارة الأوروبية يدعو للقلق.



وقال جاويش أوغلو إنّ أنقرة تنتظر من باريس اتّخاذ كلّ التّدابير اللازمة لضمان سلامة المساجد والجمعيات التركية والإسلامية في فرنسا، مشيرًا إلى أنّ تركيا وفرنسا دولتان تربطهما علاقات تاريخية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.



ولفت وزير الخارجية التركي إلى أنّه اتّفق مع نظيرته الفرنسية على مواصلة التّعاون في مواجهة التّحديات الإقليمية والعالمية، وتابع قائلًا: ”من الواضح أنّنا لا نتّفق مع فرنسا في كلّ قضية، لكن هذا لا يمنع الحوار والعمل معًا، فقد قلّصنا اختلافات وجهات النّظر من خلال الحوار”.





