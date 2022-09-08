مهرجان مسرح الهواة في هذا الموعد

يعود أقدم مهرجان للفن الجزائري الرابع، وهو المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم في دورته الـ 53 والذي سيقام في الفترة الممتدة من الـ 26 إلى الـ 30 سبتمبر الجاري، بعد غياب دام عامين بسبب وباء كورونا.

وتجري الاستعدادات لهذا المهرجان بشكل جيد ليتم اختيار أفضل الأعمال المسرحية المبدعة حيث أكد محمد تكيرت محافظ المهرجان في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن جديد هذه السنة هو تمكين الأعمال المتفوقة من المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر العاصمة المزمع تنظيمه في ديسمبر المقبل.

وأضاف في السياق ذاته أن الفائزين الآخرين سيستفيدون من توزيع مسرحياتهم عبر جميع أنحاء التراب الوطني من قبل الوكالة الوطنية للتواصل الثقافي.

وستشهد الدورة الـ 53 للمهرجان الوطني لمسرح الهواة فضلا عن مشاركة الفرق المسرحية الجزائرية بعروضها عبر ركح مسرح مستغانم مشاركة أجنبية متميزة حيث ستكون كل من تونس وفلسطين والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ضيوف شرف هذه التظاهرة الثقافية