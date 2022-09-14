مودعة تقتحم مصرفاً في لبنان من أجل علاج شقيقتها

اقتحمت شابة لبنانية تدعى سالي، الأربعاء، فرع مصرف بلوم بنك في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة.

وكانت سالي تحمل عبوة بنزين ومسدس، وتصرخ بأعالي صوتها: "أختي عم تموت بالسرطان أريد أموالي".

وبحسب "سكاي نيوز" فإن الشابة مودعة لبنانية، وكانت تطالب بـ 20 ألف دولار أمريكي لعلاج شقيقتها، وأنها حاولت بشتى الطرق الحصول على أموالها من المصرف دون جدوى.

وأفادت معلومات بأن الشابة استطاعت في نهاية المطاف الحصول على المبلغ والخروج من فرع المصرف. وتبين لاحقاً أن السلاح من البلاستيك وغير حقيقي.

وتتكرر من حين لآخر حوادث اقتحام المودعين للمصارف اللبنانية للمطالبة بسحب أموالهم المجمدة، مما يعكس خطورة الأوضاع الأمنية في البلاد، التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة. ويقول المودعون إن البنوك تعمد إلى احتجاز ودائعهم دون سابق إنذار أو تفرض قيودا مشددة على سحبها.