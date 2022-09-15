قطر تعلن تغيير شعار الدولة

كشفت دولة قطر، الخميس، عن شعارها الجديد، الذي "يعكس التاريخ والثقافة القطرية" وفق ما قالته وكالة الأنباء الرسمية.

والشعار الجديد عبارة عن صورة تجمع بين النخل والبحر والسيف الذي كان ضمن الشعار السابق.

وتشير النخلة وفق وكالة الأنباء القطرية إلى "الاهتمام العميق الذي يوليه القطريون بأشجار النخيل، التي ترمز للسخاء والعطاء والكرم".

أما البحر فيعد وفق ذات المصدر أبرز رموز التراث القطري حيث كان اللؤلؤ ركيزة الاقتصاد القطري في الماضي.

أما السيفان اللذان يعدان من أبرز الركائز التي استخدمتها قطر دائما في شعاراتها فهما رمزان لاعتزاز القطريين "وتجسيدٌ لحماية الوطن".

الشعار يضم كذلك مركبا صغير، في إشارة إلى أول مركب تقليدي في قطر، يعمل بمحرك في تاريخ دولة قطر.

ومركب "فتح الخير" كما يسمى في قطر يتضمن بدوره، مثلثا شراعيا بخطوط ترمز إلى علم دولة قطر.

ويأتي الإعلان عن الشعار الجديد، بينما تضع الدوحة اللمسات الأخيرة على تحضيراتها لاحتضان كأس العالم لكرة القدم هذه السنة.