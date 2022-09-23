هل شرع سانشيز في التراجع عن موقفه؟

في خطاب له أمام أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالب رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز بحل سياسي لنزاع الصحراء الغربية، متجنبا موقفه الأخير الذي سبب أزمة دبلوماسية مع الجزائر.

وجاءت تصريحات المسؤول الإسباني ليلة الخميس، حيث ذكرت جريدة "بوبليكو" الإسبانية، أن سانشيز تجنب ذكر دعم مقترح المغرب، مشيرة إلى أنه عاد لاستعمال الصيغ نفسها التي استعملها سنوات 2019، 2020 و2021 حول نزاع الصحراء الغربية.

حيث قال حرفيا "لا يمكننا جر الصراعات من القرن الماضي، ولهذا السبب، فيما يتعلق بمنطقة مهمة للغاية لإسبانيا مثل الصحراء الغربية، تؤيد إسبانيا حلاً سياسيًا مقبولاً للطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مضيفا أن عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يبدو أساسيًا بالنسبة لي"، وأود أن أقول "إنه يحظى بالدعم الكامل من حكومة إسبانيا".

وأشار سانشيز إلى أن بلاده "سيواصل، دعم السكان الصحراويين في المخيمات، كما فعل دائمًا، كونه المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية لمخيمات اللاجئين الصحراويين".