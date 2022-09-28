الوزير الأول يشرف على الافتتاح الرسمي للصالون الدولي للسياحة والأسفار

يشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، غدا الخميس، على الافتتاح الرسمي للطبعة الـ 21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، بقصر المعارض (الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة)، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "يشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم غد الخميس 29 سبتمبر 2022، على الافتتاح الرسمي للطبعة ال21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي ستنظم فعالياته من 29 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2022، بقصر المعارض-الصنوبر البحري بالجزائر".

"وسيكون الوزير الأول، مرفوقا بوفد وزاري"، يضيف ذات البيان.