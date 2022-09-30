باريس توجه ضربة موجعة للمخزن

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الجمعة، أن فرنسا سوف تطرح ملف نزاع الصحراء الغربية للنقاش في قمةَ "الأورومتوسطي" المقررة اليوم، والتي كانت ستحتضنها مدينة أليكانتي شرقي اسبانيا.

ونقلت (إيفي) عن مصادر فرنسية أن نزاع الصحراء الغربية سيدخل في ناقشات القمة على الرغم من عدم برمجته على جدول الأعمال الرسمي.

وأشارت ذات المصادر إلى أن تداعيات هذا الصراع في سياق أزمة الطاقة وإمدادات الغاز في أوروبا قد تشمل القضية في القمةَ التي أجلت بسبب إصابة رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز بفيروس كورونا.

وقرار باريس يؤكد استمرار تفاقم العلاقات بينها وبين المخزن.