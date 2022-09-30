وزيرة الثقافة تمثل الجزائر في مؤتمر اليونسكو "موندياكلت 2022"

شاركت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، ممثلة للجزائر، ضمن فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي "موندياكلت 2022"، الذي افتتحت فعالياته أول أمس الأربعاء وتختتم اليوم الجمعة، وهذا عبر طريقة التحاضر المرئي لمناقشة موضوع "السياسات الثقافية والتنمية المستدامة"، حسب بيان للوزارة.

و قدمت الوزيرة أول مداخلة رئيسية ضمن الجلسة الحوارية الموسومة بـ "الثقافة من أجل التنمية المستدامة" ضمن محور تطوير وتجديد السياسات الثقافية، مستقبل الاقتصاد الإبداعي، والتي سلطت فيها الضوء على "المقاربة الاقتصادية الجديدة للتراث الثقافي المنتهجة من قبل الحكومة الجزائرية" والتي "ستساهم إلى حد بعيد في تطوير السياحة الثقافية وتثمين مكانة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية في الديناميكية الاقتصادية باعتبارها رافدا من روافد التنمية المستدامة".

و يسعى المؤتمر إلى مناقشة مجموعة من المحاور من أهمها تعزيز دور القطاع الثقافي كمحرك رئيسي للنهوض بالتنمية المستدامة، الاستجابة لفرص وتحديات الرقمنة وتعزيز التنوع الثقافي، حماية التراث الثقافي وتسخيره لخدمة المجتمع والدبلوماسية الثقافية، تعزيز الاقتصاد الإبداعي وتطوير البنى التحتية وتعزيز التعليم والتدريب وبناء القدرات في القطاع الثقافي.