وفد من وكالة "ناسا" في زيارة إلى الجزائر

قام وفد من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أمس الثلاثاء، بزيارة إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر العاصمة، تمهيدا لإقامة تعاون بين الباحثين من كلا البلدين في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج ناسا لاند كوفر ولاند يوز شاينج (LCLUC) الذي يعالج الاشكاليات المتعلقة بالتمدن وإزالة الغابات والتوسع الفلاحي والتصحر ورصد ومراقبة الحرائق

وأثر هذه التغيرات على تلوث الهواء والماء وفقدان الكربون في الجو ومشاكل الأمن الغذائي ونقص المياه وتقلص الأراضي المنتجة وعواصف الغبار والصحة والهجرة. وأكد في هذا الصدد، الرئيس العلمي لبعثة الناسا، الدكتور سيد أحمد بوكبارة أن الهدف من هذه الزيارة هو "البحث والتعاون بين الباحثين من كلا البلدين في مجالات التغير المناخي وأثرها على الطاقة والماء والفلاحة".