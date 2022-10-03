قهوة جزائرية من بين أفضل الأنواع عالميا

في تصنيف جديد، أفاد موقع "تاست أطلس" المتخصص في الطبخ التقليدي العالمي، أن قهوة "مزغران" الجزائرية من بين أفضل الأنواع عالميا.

واحتلت القهوة الجزائرية الترتيب العاشر، إلى جانب أنواع عالمية أخرى في مقدمتها قهوة "إسبريسو" الإيطالية، وذلك في اليوم العالمي للقهوة الموافق للأول من أكتوبر من كل عام.

قهوة عالمية ذات أصول جزائرية! Café mazagran قهوة مزغران هي تسمية تطلق على قهوة بالثلج والليمون، يعود أصلها إلى الجزائر وبالتحديد مدينة مزغران قرب مستغانم، ورغم عالميتها وشهرتها ووصولها حتى لقوائم نيسبريسو و ستاربكس أين يتم اقتراحها و بيعها على الزبائن في جميع ارجاء العالم، الا انها بالكاد تعرف في الجزائر .

قيل أن مشروب القهوة الباردة نشأ من قلعة تسمى Mazagran في الجزائر العاصمة، و في عام 1837 من خلال معاهدة Tafna تم منحها لفرنسا.