ثلاثة علماء يتقاسمون "نوبل" للفيزياء

فاز الفيزيائيون الفرنسي آلان أسبكت والأمريكي جون إف كلوزر والنمساوي أنتون زيلينجر بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2022 لأبحاثهم حول ميكانيكا الكم.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بالسويد في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن العلماء الثلاثة نالوا الجائزة على خلفية "الدراسات المتعلقة بالفوتونات (الوحدة الأساسية للضوء) المتشابكة، وإثبات انتهاك لا متساوية بل، وريادتهم في علم المعلومات الكمية".

وأوضحت أن الأبحاث التي قام بها أسبكت وكلوزر وزيلينجر أظهرت إمكانية التحكم بالفوتونات المتشابكة.

و"لا متساوية بل" هي مبرهنة تستبعد أن تكون المتغيرات الخفية المحلية تفسيرا صالحا لميكانيكا الكم، أما علم المعلومات الكمية فهو مجال دراسة حول علم المعلومات المتعلق بتأثيرات الكم في الفيزياء.

وفي عام 2021، فاز 3 علماء أيضا بجائزة نوبل للفيزياء، لمساهماتهم "الرائدة في فهم الأنظمة الفيزيائية المعقدة"، حيث مُنح النصف الأول من الجائزة لعالمي المناخ الأمريكي من أصل ياباني شوكورو مانابي، والألماني كلاوس هاسلمان، وفاز بالنصف الثاني عالم الفيزياء النظرية الإيطالي جورجيو باريزي.

وتضم الجائزة المرموقة ميدالية ذهبية، وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من 1.14 مليون دولار)، بفضل وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1895.