لأول مرة .. البشرية تنجح في تغيير مسار جرم سماوي

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا"، اليوم الثلاثاء ، عن نجاح المركبة الفضائية "DART" في تغيير مسار قمر صخري خارج مداره الطبيعي الشهر الماضي .

و حسب ما أوردته وكالة "رويترز" ، تعتبر هذه المرة الأولى التي تتمكن فيها البشرية من تغيير حركة جرم سماوي.

رئيس "ناسا " ، بيل نيلسون، صرح للصحفيين في إعلان النتائج قائلا "هذه لحظة فاصلة بالنسبة للدفاع الكوكبي ولحظة فاصلة للبشرية."

وقد أظهرت نتائج ملاحظات التلسكوب التي تم الكشف عنهافي إفادة إخبارية لوكالة ناسا، أن رحلة اختبار الانتحار لمركبة الفضاء "DART " في 26 سبتمبر قد حققت هدفها الأساسي: "تغيير اتجاه كويكب من خلال القوة الحركية المطلقة"، وفقا للمصدر ذاته .