كوريا الشمالية تتخذ إجراءات عسكرية مضادة على جبهة جارتها الجنوبية

أكدت كوريا الشمالية أنها اتخذت عدة إجراءات عسكرية قوية، ردا على "استفزازات" سيول بالقرب من منطقة الدفاع الأمامية.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية اتخذت القوات الكورية الشمالية "إجراءات عسكرية مضادة قوية" ردا على "الاستفزازات" التي قام بها الجيش الكوري الجنوبي بالقرب من منطقة دفاع أمامية.

وقال البيان: "وفقًا لتقرير عن تحركات العدو في الجبهة، أطلق الجيش الكوري الجنوبي نيرانًا مدفعية لمدة 10 ساعات بالقرب من منطقة الدفاع الأمامية للفيلق الخامس في الجيش الشعبي الكوري يوم 13 أكتوبر".

وذكر التقرير أيضا أن الجيش الشعبي الكوري أرسل "تحذيرا صارما" للجيش الكوري الجنوبي قال إنه "يحرض على التوتر العسكري في منطقة الجبهة بعمل متهور".

وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق، ما مجموعه 170 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر وأطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى، حيث قطع الصاروخ حوالي 650 كيلومترًا (404 أميال) على ارتفاع أقصى يبلغ 50 كيلومترًا قبل أن يسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.

وأجرت بيونغ يانغ ثماني عمليات إطلاق تجريبية منذ 25 سبتمبر وأكثر من 25 منذ بداية عام 2022. وأكدت كوريا الشمالية أن عمليات إطلاقها التجريبية يتم إجراؤها ردًا على رفض الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وقف التدريبات العسكرية المشتركة، والتي تعتقد بيونغ يانغ أنها تهدد الاستقرار الإقليمي.