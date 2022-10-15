تنصيب مدير جديد للثقافة

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي على التنصيب الرسمي ل "أحمد زازة" مديرًا للثقافة والفنون لولاية تيميمون، خلفًا ل "عبد القادر بومرجان" مدير الثقافة والفنون لولاية أدرار الذي كان يُسير قطاع الثقافة والفنون بالنيابة على مستوى ولاية تيميمون.

وحسب بيان للوزارة فقد اغتنمت الوزيرة الفرصة لتقدم تعليمات للمدير الجديد تتعلق خاصة بضرورة إشراك كل الفاعلين في قطاع الثقافة والفنون لتثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي الذي تزخر به المنطقة والمصنف ضمن التراث العالمي، وكذا المحافظة عليه، علاوةً على ضرورة تبني مقاربة إقتصادية واضحة المعالم في القطاع.