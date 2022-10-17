هذه معاناة الجزائريين للحصول على التأشيرة الأوروبية

تجدهم عند بوابات مراكز التأشيرات في الجزائر العاصمة، يُقلِبّون بسرعة صفحات جواز السفر الذي استعادوه للتو، منهم من ترتسم في وجهه الابتسامة ومنهم من تعلوه مسحة حزن.. لكن قبل وصولهم إلى هذه اللحظة، يقطع شباب وحتى كهول "مسار الفرسان" من أجل إعداد الملف ودعمه بكل الوثائق التي قد تمكنهم من الحصول على "التأشيرة"، تلك الوثيقة "الثمينة" التي تسمح لحاملها بتخطي الحدود دون إشكال.

في هذا الملف، تقربت "الخبر" من مراكز التأشيرات المنتشرة بكثرة في العاصمة، ورصدت الأجواء وسط المتقدمين ومشاكلهم وانشغالاتهم وظروف استقبالهم، كما تقربت من وكالات سياحية ومقاهي أنترنت، لتبحث أكثر في الشروط الواجب توفرها في كل ملف وأسباب الرفض المتكررة وتفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى إهدار المال بلا طائل.

تأشيرة إسبانيا والخلل في المواعيد...

عند وصولنا إلى مركز طلبات تأشيرة إسبانيا (ب.ل.س)، كانت الساعة تشير إلى الثانية بعد الظهر، وجدنا حوالي عشرين شخصا ينتظرون دورهم أمام المكان، توجهنا إلى سليمان وهو شاب ثلاثيتي كان يتبادل أطراف الحديث رفقة مجموعة من الأشخاص جاءوا لنفس الغرض.

لم نرد الكشف عن هويتنا أمام الوافدين بغرض عدم شد الانتباه، تقربنا من الشاب لمعرفة تفاصيل أكثر حول إجراءات التأشيرة، ولم يمانع في إعطائنا جميع المعلومات، قائلا "أنا صاحب وكالة سياحية قدمت من ولاية بجاية رفقة مجموعة من طالبي التأشيرة لمرافقتهم وتسهيل العملية عليهم، إلا أنني عانيت في الآونة الأخيرة من تحديد موعد لزبائن خاصة لدى الفئة التي تحصلت على موعد من قبل بسبب البرنامج الجديد للخدمات".

وعن نسبة قبول ملفات التأشيرة الإسبانية، قال سليمان أنه تم منح العديد الردود الإيجابية، لكن شرط أن يكون الملف سليما"، مشيرا إلى أن الفرق الوحيد بين ملف تأشيرة رجال الأعمال والتأشيرة السياحية هو ضرورة وجود "دعوة" من مؤسسة أو معرض وغيرها ضمن ملف تأشيرة رجال الأعمال.

ووجه صاحب الوكالة السياحية نصيحة للأشخاص المقبلين على دفع ملفاتهم، بأن يرفقوا ملفهم بدعوة من مقيم في البلد الذي يرغبون بزيارته، مشيرا إلى أن الدعوة من القنصلية تكون عادة مزدوجة حيث ترسل واحدة إلى القنصلية والأخرى إلى صاحب الطلب.

وسط الجموع الذين يبدو من لهجاتهم أنهم قادمون من مختلف مناطق الوطن على غرار سكيكدة، بجاية وغيرها، شد انتباهنا خروج أحد طالبي التأشيرة من المركز وعلامات الخيبة بادية على وجهه، ترددنا بعض الوقت قبل أن نحدثه، وبتشجيع من الشاب سليمان تقربنا منه للاستفسار عن الموضوع، فلم يمانع الشاب في إجابتنا قائلا "الخدمة المقدمة بهذا المركز كارثية"، مؤكدا أنه بعدما قدم ملفا من أجل الحصول على تأشيرة رجال الأعمال وجد نفسه مضطرا إلى دفع مبلغ 21000 دج عوض 16700 دج، بسبب وجود خلل بالموقع وعدم استطاعته التسجيل بالموعد المحدد.

حظوظ الحصول على تأشيرة إنجلترا أكبر

توجهنا في محطتنا الثانية إلى مركز طلبات التأشيرة لألمانيا، بلجيكا، إيطاليا، كندا والبرتغال (تي. ل. س) بالعاشور، كان المشهد مقاربا لسابقه، وجدنا حوالي عشرة أشخاص ينتظرون موعدهم، تقربنا من أحدهم وأخبرنا أنه تقدم للمرة الثانية لدى المركز لطلب تأشيرة إيطاليا وقد منحت له في المرة السابقة ثلاثة أشهر، وأمله اليوم الحصول على ستة أشهر، واصفا الخدمة المقدمة بالمركز بالجيدة.

أثناء حديثنا، استرعى انتباهنا شابان كانا بصدد الخروج من المركز وعلامات الفرحة بادية على ملامحهما، تقربنا منهما وأخبرانا أنهما تحصلا على التأشيرة إلى إنجلترا في المرة الأولى لتقديم الطلب.

وذكر يحي، وهو شاب في مقتبل العشرينات أنه تحصل على الموعد بعد 25 يوما من التسجيل وكلفه ذلك 7000 دج، مشيرا إلى أنه اختار إنجلترا كونه لاحظ أن حظوظ الحصول على تأشيرتها أكبر في القبول مقارنة بالبلدان الأخرى، سيما وأنه يطمح للهجرة وعدم الرجوع إلى أرض الوطن مرة ثانية.

التأشيرة الفرنسية.. لمن استطاع

انتقلنا إلى وجهتنا الثالثة، وهي مركز طلبات التأشيرة الفرنسية، حيث لاحظنا أن أغلب الوافدين هم من كبار السن. اقتربنا من عمي لخضر، وهو رجل في السبعين من العمر، جاء رفقة زوجته التي اتضح من لباسها التقليدي أنها قادمة من منطقة القبائل، كان جالسا على حافة إحدى المزهريات، حاملا كيسا ورقيا بعدما نال منه التعب، حدثنا بصوت متعب لا يكاد يسمع "اتيت اليوم مع زوجتي من ولاية تيزي وزو لإيداع ملفنا لعلنا نظفر بتأشيرة السفر إلى فرنسا والالتحاق بابنتنا القاطنة بمدينة نيس، ورغم وضعنا الصعب إلا أننا لم نستطع الولوج إلى المركز بحجة قدومنا ساعتين قبل موعدنا المحدد"..

وتابع بنبرة من الأسى: "لقد رفضوا ملفنا للمرة الثالثة، وفي كل مرة ندفع مبلغ 12500 دج للشخص الواحد.. هذا غير مقبول لأن ملفنا يستوفي جميع الشروط".

نفس القصة تكررت بتفاصيل مختلفة مع الستيني "م ن"، والذي يروي أن ملفه للتأشيرة السياحية رفض للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف بعد أن أطلق تنهيدة عميقة ".. لم يتم تعويضي عن الأموال التي صرفتها والمقدرة بـ 12500 دج .. آخر مرة ثم رفض طلبي كانت منذ خمسة عشرة يوما.. لقد فعلت كل ما بوسعي.. أودعت مبلغ 6400 أورو في حسابي البنكي، وقدمت شهادة السكن التي أرسلها لي ابني من فرنسا، وكذا شهادات عمله.. وفي الأخير أبلغوني أن المصادر المالية غير كافية".

حالات الرفض نتيجة الضغط

وفي تفسير ما يحدث على مستوى هذه المراكز، يقول يونس صاحب الوكالة السياحية "مزايا تور" بالعاشور، إن تأشيرة فرنسا كانت "شحيحة" جدا في الفترة الأخيرة، ما جعل أغلب الأشخاص يفضلون التأشيرة الإسبانية، الأمر الذي تسبب في ضغط كبير عليها، خاصة وأن هذه الأخيرة لا تستطيع قبول جميع الملفات.

وأبرز المتحدث أنه رغم دعم ملف التأشيرة بدعوة أو شهادة سكن وغيرها، إلا أن هذا لم يعد كافيا لقبول الطلب، لكن ما لاحظه أن أصحاب الدعوة الطبية هم الأوفر حظا في الحصول على التأشيرة.

ويذكر صاحب الوكالة أن المواعيد المتاحة تعتبر قليلة مقارنة بالسابق، خاصة لأصحاب الطلب الأول، حيث تصل إلى 25 يوما أو أكثر، بينما أصحاب تجديد الطلب، فهم الأوفر حظا في الحصول على موعد، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لجدول المواعيد الخاص بالتأشيرة الإسبانية، إلا أن هنالك من يتمكن من ذلك ليقوم ببيع موعده مقابل 15000 دج.

يؤكد بدوره صاحب الوكالة السياحية "تراب زون" رابح سليماني أنه لاحظ أن طلبات التأشيرة لإسبانيا، إيطاليا وإنجلترا تحظى غالبا بالقبول مقارنة بتأشيرات البلدان الأخرى، إلا أنه يوجد مشكل في البرمجة الجديدة لدى التأشيرة الإسبانية، حيث يتعذر في الكثير من الأحيان الحصول على موعد ثان بالنسبة للأشخاص الذين تحصلوا على موعد سابق، رغم أن هذا البرنامج مصمم لإعطاء فرصة للجميع.

وأشار إلى أن أفضل طريقة هي إرسال الملفات عبر الموقع الإلكتروني، مثلما هو معمول به في تأشيرة كندا، حيث يمكن لطالب التأشيرة إرسال ملفه عبر النسخة الرقمية بدون تقديم موعد.

رفض للمرة العاشرة.. !

وأفاد المتحدث أن تأشيرة فرنسا تعتبر صعبة المنال، حيث يوجد أشخاص قدموا طلب التأشيرة للمرة العاشرة، إلا أن طلبهم في كل مرة يقابل بالرفض، أما بالنسبة لفيزا إيطاليا فإنها صعبة بعض الشيء إلا أن تأشيرة رجال الأعمال عادة ما تمنح لمن يطلبها في ظرف وجيز، في حال ما إذا قدم طالب هذه التأشيرة الأوراق المطلوبة، مضيفا أن التأشيرة السياحية باتت شبه مستحيلة.

ويذكر "محمد ب" صاحب الوكالة السياحية "لاندينغ ترافل" بوادي الرمان، أن الزبائن المقبلين على التقدم للتأشيرة، عادة ما يطلبون إجراء حجز بفندق وملء الاستمارات، أبرز أن كل هذه الخدمات تقدم مقابل 5000 دج، وهو ما يجعل أسعارنا مقبولة مقارنة بباقي الوكالات".

وذكر أن الوجهات المطلوبة بكثرة هي إسبانيا ثم فرنسا ومن بعدها تأتي البلدان الأخرى، ومن يطمحون في السفر خارج فضاء "شنغن"، يفضلون، حسبه، دفع تأشيرة إنجلترا لما تعرفه من احتمالات أكبر في الحصول على رد إيجابي من المصلحة القنصلية.

وأفاد محمد أن معظم طلبات التأشيرة تتعلق بالإقامة القصيرة المرتبطة بالتأشيرة السياحية، لأن المقبلين عليها هم الأوفر حظ في الحصول على رد إيجابي.

شباب مقاهي الأنترنت يعرضون كل الخدمات

في الجزائر، أكثر من يجيبك عن أسرار التأشيرات وأسباب الرفض والتأخرات في الرد، هم عمال مقاهي الأنترنت الذين تخلوا عن نشاطهم الأصلي بعد أن أصبحت الشبكة العنكبوتية متاحة في المنازل والهواتف، وتخصصوا في الاستشارات المتعلقة بالتأشيرات بكل أنواعها.

حاولنا التخفي في ثوب طالب تأشيرة، وقصدنا مقهى أنترنت متخصص بالعاصمة طالبين النصح حول الوجهة الأوربية الأكثر حظا في الحصول على تأشيرة...

أخبرنا الشاب بعد أن رحب بنا أن الكثير حاليا من الأشخاص يفضلون التوجه لطلب التأشيرة الإسبانية، كون احتمالات الحصول باتت أكبر من التأشيرة الفرنسية، وتحدث أيضا عن وجود إقبال ملحوظ على تأشيرة إنجلترا وكذلك التأشيرة التركية التي عادة ما يكون عليها الطلب كبيرا في هذه الفترة لأغراض السياحة.

يقول الشاب عند سؤاله عمن يقصده في العادة، إن أغلب زبائنه من الرجال وفئة التجار، حسبه، هي الأكثر إقبالا على التأشيرة قصيرة المدة. وفي تقديره، فإن حوالي 50 بالمائة من طلبات التأشيرة يتم رفضها بسبب خلو الملفات من بعض الوثائق الواجب توفرها الملف أو الرصيد البنكي غير الكافي وغيرها من الأسباب، خاصة في الأشهر الأخيرة التي شددت فيها الدول الأوربية من شروط الدخول لأراضيها.

وعن الأتعاب التي يتقاضاها، يضع الشاب تسعيرة لكل خدمة، فمثلا يأخذ مبلغ 5 آلاف دج مقابل تحديد مواعيد التأشيرات التي تكون في العادة عند بداية ونهاية كل شهر، بينما تصل أسعار خدمات، مثل تكوين الملف، إلى 10 آلاف دج.

وأنهى الشاب حديثه معنا بتقديم نصيحة لنا بضرورة الحذر من الوقوع في فخ بعض الانتهازيين بتحديد موعد كاذب لهم.