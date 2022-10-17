السودان يرحب بـ"إعلان الجزائر"

رحب السودان، اليوم الاثنين، بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر" للمصالحة الوطنية الذي يضع حدا للانقسام الفلسطيني الداخلي الذي استمر 15 عاما.

وأشادت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، نقلته وكالة السودان للأنباء، بدور الجزائر في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة "دعمها ومساندتها لجهودها المستمرة في هذا المجال".

كما شددت على أهمية الوحدة الفلسطينية "لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية".

ووقعت الفصائل الفلسطينية الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، على "إعلان الجزائر" الذي توج أشغال مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية المنعقد من 11 إلى 13 أكتوبر، ليكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية.

وأكد "إعلان الجزائر" على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية كأساس للصمود ومقاومة الاحتلال الصهيوني لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني.