آخر المعطيات عن كورونا في العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 625 مليونا و441 ألفا و263 إصابة. وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و569 ألفا و533 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، التي بلغت أكثر من 96.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.7 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و65 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 687 ألفا و144 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و913 وفاة.