هذا هو طراز المروحيّة التي كانت تقل الرئيس الإيراني

وذكرت وسائل إعلام إيرانية إنّ المروحية التي أقلت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هي من طراز "بيل 212" ثنائية المحرّك وثنائية الشفرة، ومن صناعة شركة بيل الأمريكية للمروحيات، حيث بدأت الشركة في إنتاج هذه المروحيات عام 1968. وتتّسع الطائرة لـ14 مسافراً مع مقعد للطيار، طولها 17 متراً وارتفاعها ثلاثة أمتار ويصل حجمها الداخلي إلى 6.23 متر مكعب.

كما تبلغ سرعة المروحية 260 كيلومتراً في الساعة ويمكنها التحليق لمسافة 980 كيلومتراً.

واشترت إيران قبل الثورة الإسلامية، التي قامت في عام 1979، عدداً من هذه المروحيات، وقام سلاح الجو الإيراني بتحديثها وتسليمها إلى الهلال الأحمر الإيراني في ظل تهالك أسطول الطائرات والمروحيات في البلاد على خلفية العقوبات الأمريكية المستمرة وعدم قدرتها على تحديث الأسطول.