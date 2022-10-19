حماس تستأنف علاقتها مع دمشق بعد قطيعة لسنوات

أعلنت حركة حماس من دمشق الأربعاء استئناف علاقتها مع السلطات السورية إثر لقاء وصفته بـ"التاريخي" مع الرئيس السوري بشار الأسد، بعد قطيعة بدأت إثر اندلاع النزاع واستمرت أكثر من عشر سنوات.

وكانت حماس، التي تدير قطاع غزة المحاصر، تُعد من أوثق الحلفاء الفلسطينيين للأسد. وجعلت من دمشق مقراً لها في الخارج طوال سنوات، قبل أن تنتقد تعامل السلطات للاحتجاجات التي عمّت البلاد بدءاً من منتصف مارس 2011.

والتقى رئيس مكتب العلاقات العربية والاسلامية في الحركة خليل الحية الأربعاء الأسد ضمن وفد ضمّ عدداً من مسؤولي الفصائل الفلسطينية، في أول لقاء يجمع بين الطرفين منذ بدء الأحداث في سوريا.

وقال الحية خلال مؤتمر صحافي إثر اللقاء "نعتقد أنه يوم مجيد ويوم مهم، نستأنف فيه حضورنا الى سوريا العزيزة ونستأنف فيه العمل المشترك... مع سوريا".

وأضاف "نعتبره لقاء تاريخياً وانطلاقة جديدة متجددة للعمل الفلسطيني السوري المشترك".

وفي وقت لاحق، أفادت الرئاسة السورية عن استقبال الأسد وفداً ضمّ قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، وجرى النقاش حول نتائج "حوارات المصالحة في الجزائر".

ونقلت عن الأسد تأكيده أمام الوفد أنّه "على الرغم من الحرب التي تتعرّض لها سوريا، إلا أنّها لم تُغيّر من مواقفها الداعمة للمقاومة بأي شكل من الأشكال".

ولم يتطرق البيان الى عودة حماس الى دمشق، لكن الرئاسة نشرت صوراً ظهر الأسد في إحداها وهو يسير جنباً الى جنب مع الحية وهما يتبادلان أطراف الحديث.

جاءت زيارة حماس الى دمشق بعد توقيع الفصائل الفلسطينية الخميس اتفاق مصالحة في الجزائر تلتزم بموجبه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام.