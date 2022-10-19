صورة جديدة مذهلة لتلسيكوب "جيمس ويب"

أرسل التلسكوب الفضائي الفائق "جيمس ويب" صورا جديدة مذهلة عن واحدة من أجمل المشاهد في الكون.

وتعد ما أطلق عليها "أعمدة الخلق" من مشاهد النجوم الأكثر شهرة والتي تم تصنيفها كأفضل صور التقطها تلسكوب "هابل" الفضائي بين عامي 1995 و2014، غير أن "جيمس ويب" أعطى منظورًا آخر لا يصدق، وفق "بي بي سي".

وتظهر الصور الجديدة تفاصيل مذهلة للمنطقة المحيطة بـ"أعمدة الخلق"، والتي تبعد حوالي 5700 سنة ضوئية عن الأرض.

وتقع المنطقة في سديم النسر والذي يعرف أيضا باسم "مسييه 16"، ويحتوي على مجموعة من النجوم الناشئة يطلق عليها اسم "NGC 6611".

"جيمس ويب" هو مشروع تعاوني لوكالات الفضاء الأمريكية والأوروبية والكندية، تم إطلاقه في ديسمبر من العام الماضي ويعتبر خليفة تلسكوب "هابل" الفضائي.