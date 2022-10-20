طفلة تونسية تصل إيطاليا وحيدة في قارب والسلطات تحقق

أوقفت الشرطة التونسية زوجين للتحقيق معهما بشأن وصول ابنتهما ذات الأربع سنوات وحيدة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في رحلة هجرة غير شرعية.

وصلت الطفلة على قارب كان يضم مهاجرين آخرين قادمين من تونس، الأحد الماضي، لكن من دون أي مرافقة من أفراد عائلتها.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الجبابلي، إن والدي الطفلة سلَّما ابنتهما إلى وسيط منظم للرحلة مع مبلغ مالي على أن يلحقا بها إلى إيطاليا.

وأضاف الجبابلي، في تصريح لتلفزيون التاسعة، "تم الاحتفاظ بالزوجين، هما لا يتعاونان للوصول إلى من استفاد ومن نظم ومن نفذ العملية"، ورجَّح المسؤول الأمني أن تُوجَّه تهمة "الإتجار بالبشر" لوالدي الطفلة.

وقال نائب تونسي من البرلمان المنحل، مقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، إن السلطات الإيطالية أودعت الطفلة في مركز رعاية متخصص كما قررت إلحاق الوالدين بابنتهما لكن إيقافهما من طرف السلطات في تونس حال دون ذلك وسيُعقِّد المسألة.