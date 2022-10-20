كييف تحث المواطنين على "شحن أجهزتهم"

حثت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية المواطنين على "شحن كل أجهزتهم" بحلول الساعة 07:00، بحسب التوقيت المحلي الخميس بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتوقع عقب الضربات الصاروخية الروسية.

وقصفت صواريخ روسية محطات الطاقة مرة أخرى الأربعاء في موجة جديدة من القصف الذي بدأته 10 أكتوبر.

ووفق ما نقلت "بي بي سي"، قالت الشركة المشغلة للشبكة، أوكرينيرغو، إن انقطاع التيار الذي يصل إلى أربع ساعات في المرة الواحدة سيؤثر في البلاد بأكملها الخميس.

وناشدت أوكرينيرغو الأوكرانيين تخزين المياه، والتأكد من أن لديهم "جوارب دافئة وبطانيات" وأن يحتضن أفراد الأسرة والأصدقاء بعضهم بعضاً، وحثهم على ضرورة شحن الهواتف، وبنوك الطاقة، والمشاعل والبطاريات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية التي ضمتها. كما دخلت الإجراءات الأمنية المشدّدة حيز التنفيذ في روسيا - في المناطق الواقعة على طول الحدود الأوكرانية.