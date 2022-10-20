قطر تحتفي بزوج الباندا "سهيل" و"ثريا"

احتفت قطر اليوم (الأربعاء) بوصول زوج الباندا العملاق "سهيل" و"ثريا" بمناسبة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022" وفي إطار تعزيز علاقات البلدين.

وكان زوج الباندا قد وصل إلى قطر صباح اليوم وأقيمت له احتفالية في بيت الباندا الذي بني وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية على بعد نحو 35 كلم عن العاصمة الدوحة، بالقرب من منتزه الخور واستاد البيت المونديالي، أحد الملاعب الثمانية التي تحتضن بطولة كأس العالم.

ووصف السفير الصيني لدى الدوحة تشو جيان زوج الباندا العملاق سهيل (جينغ جينغ) وثريا (سي هاي) بـ"مبعوثي الصداقة الخاصين من الصين"، مضيفا أن هذا الزوج يحمل أطيب أمنيات الشعب الصيني للشعب القطري.

وحظي وصول حيوان الباندا باهتمام محلي منقطع النظير حيث أفردت له وسائل الإعلام المحلية والمنصات الإخبارية الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تغطية موسعة كون قطر أول دولة في الشرق الأوسط يصلها الباندا العملاق من الصين والدولة رقم 20 على مستوى العالم التي تستقبل حيوان الباندا.

وتحت وسم "الباندا في قطر" باللغتين العربية والإنجليزية، نشرت وزارة البلدية القطرية صورة على حسابها الرسمي في موقع ((تويتر)) كتبت عليها "تعرفوا على أصدقائنا الجدد سهيل وثريا"، كما نشرت صورا ومقاطع فيديو لمقتطفات من رحلة زوج الباندا العملاق من الصين إلى قطر.