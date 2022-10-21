المجاهد العقيد راجع جلول في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله المجاهد عضو جيش التحرير الوطني، العقيد راجع جلول عن عمر ناهز الـ 90 عاما، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

الفقيد من مواليد 12 أكتوبر 1932 ببني ونيف ولاية بشار، التحق بصفوف الثورة التحريرية بالولاية الخامسة التاريخية المنطقة الثانية، أين أوكلت له عديد المهام كمدير للتدريب على مستوى مراكز التدريب بكل من كيدلني ولاراش وبركان إلى أن تمت ترقيته إلى رتبة رائد بمركز التدريب لجيش التحرير الوطني بزغنغن إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية.

والتحق الفقيد، بعد الاستقلال، بصفوف الجيش الوطني الشعبي أين تقلد عديد المهام والمناصب منها مديرا لمدرسة أشبال الثورة بالقليعة غداة الاستقلال، ثم مسؤول مركزي للمحافظة السامية للخدمة الوطنية، مفتش مركزي بالمحافظة السامية للخدمة الوطنية إلى أن أحيل على التقاعد برتبة عقيد.

وعلى إثر هذه المصاب، تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان