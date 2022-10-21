"أعمدة الخلق" .. صورة جديدة لتلسكوب جيمس ويب

كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مؤخرا، عن صورة جديدة التقطها التلسكوب الفضائي جيمس ويب لأعمدة ضخمة من الغبار والغاز الفضائي تدعى "أعمدة الخلق".

وتظهر الصورة آلاف النجوم المتلألئة تحيط بأعمدة عملاقة باللونين البني والبرتقالي ، وتبدو في نهاية الأعمدة أجزاء حمراء.

"ناسا" أوضحت في بيان أنّ هذا المنظر يمثل "مقذوفات نجوم في طور التشكل"، تعود إلى بضع مئات من آلاف السنين فقط.

وأضافت أن هذه "النجوم تطلق بشكل دوري مقذوفات تفوق سرعة الصوت وتصطدم بسحب من المواد كهذه الأعمدة الكثيفة".

"أعمدة الخلق" في مجرة درب التبانة على مسافة 6 آلاف و500 سنة ضوئية من الأرض، وتحديداً في سديم النسر.

واكتشفت بفضل تلسكوب هابل الفضائي الذي التقط أول صورة لها عام 1995 ثم سنة 2014، غير أن تلسكوب جيمس ويب بفضل قدرته على التقاط الأشعة تحت الحمراء، استطاع أن يخترق ضبابية الأعمدة، ليكشف عن عدد كبير من النجوم الجديدة التي تتكوّن وتبدو ككرات حمراء لامعة.