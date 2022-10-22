هكذا يقسم الراتب الشهري لغرض الادخار

الراتب الشهري هو المورد المالي الرئيسي لأغلب الناس، لذلك فإن السعي لتحقيق أقصى الفوائد منه أمر ضروري، بل من الحكمة بذل الجهد وكل ما من شأنه التوفير والادخار من الراتب.

ونشر بنك القرض الشعبي الجزائري، فديو توضيحي، لطريقة بسيطة تساعد في تنظيم وتقسيم الراتب الشهري من خلال وضعه في أظرفة بريدية مختلفة.

حيث يتم تقسيم الراتب على بنود المصروفات والادخار من خلال وضع المبلغ المخصص لكل بند في ظرف منفصل، كالإيجار والفواتير المنزلية والأقساط وعند الحصول على الراتب نضع في كل ظرف المبلغ الخاص به ويصرف لكل بند من ظرفه دون التجاوز على بند آخر.