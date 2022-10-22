الصين: إخراج رئيس سابق بشكل غريب

بصورة مفاجئة، اصطحب الرئيس الصيني السابق هو جين تاو إلى الخارج، أثناء الجلسة الختامية لمؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم.

وكان الرئيس السابق (79 عاما)، الذي بدت على ملامحه الضعف، يجلس إلى جانب الرئيس شي جينبينغ، عندما تقدم نحوه مسؤولون واقتادوه بعيدا.

ويتوقع أن يؤكد المؤتمر، الذي استمر أسبوعا، بقاء الرئيس شي (69 عاما) في سدة الحكم لفترة ثالثة، وهو ما يعزز موقعه كأقوى شخصية في الصين منذ ماو تسي تونغ.

وكان من المستغرب السماح بنشر ومشاركة مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة، باعتباره أمر غير معتاد للغاية بالنظر إلى الدقة الشديدة في إدارة مثل المؤتمرات الهامة في ذلك البلد الشيوعي الهائل بعدد سكانه ومساحته.