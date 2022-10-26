قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، أن الوضع الدولي يتطلب تنسيق الجهود السياسية والجماعية وتوحيد المواقف وصياغة رؤية مشتركة.

وأفاد العرباوي في كلمة له على هامش انطلاق اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين للإعداد اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية، اليوم الأربعاء، أن الجزائر تتطلع لقمة عربية توافقية تنطلق من الثوابت المشتركة لتعكس تطلعات الشعوب التواقة إلى المن والتآزر.

وأكد، أن مما لا شك فيه، أن حجم التحديات كبير، والظرف دقيق وحساس وحجم تطلعات وآمال الشعوب العربية يتزايد في ظل استمرار وتصاعد الأزمات والأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، الأمر الذي تتطلب منا جميعا وبإلحاح تنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية وتوحيد المواقف وصياغة رؤية مشتركة بالإضافة إلى تنشيط آليات عملنا المشترك وتجديدها وتطويرها حتى نتمكن من الدفاع عن مصالحنا وعن قضايانا العادلة وحقوقنا المشروعة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. مضيفا، أننا نرحب عاليا بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على إعلان الجزائر.

"نحن في أمس الحاجة إلى مقاربة متجددة للتعامل مع جدول أعمالنا اليوم الحافل بالقضايا والمسائل السياسية المختلفة، مقاربة ناجعة وإيجابية تمكننا وبشكل جماعي وتوافقي من معالجة هذه القضايا ورفع مشاريع قرارات وتوصيات وجيهة وعملية وبناءة إلى وزراء الخارجية خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الواعدة" يضيف العرباوي .

ورحّب ممثل الجزائر بالوفود إخواننا العرب أنتم في بلدكم الثاني الجزائري لاسيما ونحن نتأهب لإحياء الذكرى 58 لاندلاع الثورة التحريرية الوطنية المجيدة.