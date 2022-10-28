الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك

وجّه المسؤول عن الخدمات الرقمية وتنظيم الأنترنت في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، تحذيرا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك المالك الجديد لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الالتزام بالقوانين الأوروبية.

وكتب بريتون عبر حسابه في تويتر، ردا على تغريدة ماسك "تم تحرير العصفور"، "في أوروبا، الطائر سوف يطير وفقا لقوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي".

وكان ماسك على ما يبدو، صباح اليوم الجمعة، قد لمح إلى الخط الذي سيمشي عليه ويتبعه في إدارة تويتر بعد أن استحوذ رسميا على المنصة، مساء أمس الخميس.

وفي أول تغريدة له بعد أن أضحى رسميا مالكا للمنصة، كتب ماسك على حسابه "تم تحرير العصفور".

وسرعان ما حصدت تغريدته المقتضبة على حسابه الذي يتابعه أكثر من 100 مليون مستخدم، آلاف التعليقات من جميع أنحاء العالم.