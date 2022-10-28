ترامب يحسم موقفه من العودة إلى "تويتر"

حسم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، موقفه من العودة إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد انتقال ملكيته إلى رجل الأعمال إيلون ماسك.

وقال ترامب للموقع الالكتروني لقناة "فوكس نيوز" أنه يحب إيلون ويتمنى له التوفيق، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيبقى في منصته "تروث سوشل".

وتم تعليق ترامب نهائيًا من "تويتر"، "فايسبوك"، "انستغرام" و"سنابشات" بعد أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 جانفي 2021، بعدما تم اعتبار أن عددًا من تغريداته المرتبطة بالاحتجاجات "تحريضية".

وكان إيلون ماسك قد قال شهر ماي الفارط: "أعتقد أنه لم يكن من الصواب حظر دونالد ترامب، هذا كان خطأ .. منع ترامب من تويتر لم ينهي صوت ترامب، بل سيضخمه بين اليمين".