يوسف بعلوج يتوج بجائزة المسرح الجامعي بالقاهرة

اختتمت ليلة أمس الجمعة الدورة الرابعة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي عن النص المسرحي، بتتويج الكاتب الجزائري المقيم بدولة قطر يوسف بعلوج بالمركز الثالث في فرع نصوص الأطفال عن نصه "تحدي الصداقة".

التتويج يأتي أياما قليلة بعد إعلان فوزه بجائزة راشد بن حامد للثقافة والإبداع في فرع النص المسرحي عن نصه الموجه للكبار "التمثال" بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإعلان وصول نصه "الرجل المهراس" للقائمة القصيرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بجمهورية مصر العربية.

وعن التتويجات المتعاقبة مؤخرا، صرح الكاتب يوسف بعلوج: "أنا أشتغل على مشروعي المسرحي منذ 13 عاما، وهذه التتويجات في أوقات متقاربة لا تعكس أبدا مسار تأليف النصوص الثلاثة، ولا أود لها أن تعطي انطباعا لمن يرغب في دخول الكتابة المسرحية أنها جاءت بشكل مفاجئ، فنص "التمثال" مثلا استغرق تأليفه وتعديله وصولا إلى النسخة النهائية قرابة 10 سنوات، "تحدي الصداقة" استغرق 3 سنوات، أما نص الرجل المهراس فاستغرق سنتين. ما أقصده أن هذه التتويجات هي نتيجة تراكم عمل استمر سنوات طويلة.

يجدر بالذكر أن الكاتب يوسف بعلوج المنحدر من مدينة خميس مليانة يكتب السيناريو والقصة إضافة إلى المسرح الذي توج عنه بجوائز هامة مثل المرتبة الأولى في جائزة الشارقة للإبداع العربي 2012، والمرتبة الأولى في جائزة الهيئة العربية للمسرح 2018.