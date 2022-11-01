هكذا جرت جلسة افتتاح القمة العربية

الأمين العام للأمم المتحدة يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية وهذا أبرز ما جاء فيها:

كلمة رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي موسى فقي في أشغال الجلسة الإفتتاحية للدورة الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

كلمة رئيس الإتحاد الأفريقي ماكي سال في أشغال الجلسة الإفتتاحية للدورة الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

- أهنئ الفلسطينيين على توقيع اتفاق لم شمل الفصائل الفلسطينية ونحيي الجزائر عل هذه الجهود

- الشعب الفلسطيني يشهد اعتداءات إسرائيلية متصاعدة لها تداعيات تؤثر على الوضع الأمني

- في الوقت الذي نتعافى فيه من كوفيد19 لا يزال العالم يواجه تحديات مناخية واقتصادية عديدة

- أعرب عن عمق التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية

* كلمة لحسين ابراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي :

وكان الرئيس تبون قد تسلم خلال الجلسة الافتتاحية رئاسة الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة من نظيره التونسي، قيس سعيد.

* اختتمت، مساء اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة)، أشغال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في دورتها العادية الـ31، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

افتتح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رسميا، أشغال الدورة الـ31 للقمة العربية بالمركز الدولي للمؤتمرات بحضور القادة ورؤساء الوفود العرب.

موقف الأمم المتحدة وموقف الدول العربية هو ثابت لم يتغير والقائم على “حل الدولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين”.

أحث على التبرع بسخاء لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لأهمية هذه المنظمة التي تساهم في الاستقرار في الشرق الأوسط.

إن الجامعة العربية أنشئت من أجل الوحدة العربية ولا وقت أهم من هذا الوقت الذي تتفاقم فيه الصراعات والانقسامات حيث تصبح هذه الوحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

الانقسام يفتح الباب للتدخل الأجنبي والإرهاب والتلاعب والفتن الطائفية. غير أن قيادتكم، باتحادها، قادرة على تحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة.

منطقة تركز على حل الخلافات بالطرق السلمية من خلال الحوار المتجذر في الاحترام والمصلحة المتبادلة. وأثناء قيامكم بهذا يمكنكم الاعتماد عليّ وعلى الأمم المتحدة لمواصلة شراكتنا العميقة من أجل تحسين حياة الشعوب في المنطقة العربية وعالمنا”.

نؤكد على التعاون الهام بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ومنها الجامعة العربية في حل النزاعات التي تفاقمت كثيرا وخاصة التمييز وانتشار الظلم وعدم المساواة وخاصة مع دول الجنوب، وكلها بحاجة إلى تدخلات لوقفها والتوصل إلى حلول بين الأطراف المتنازعة وتلبية تطلعات الشعوب في السلم والحرية والعدالة.

إن بلدان الجنوب تعرضت لأزمة كورونا وآثارها الخطيرة والآن تعاني من آثار الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على هذه الدول وخاصة فيما يتعلق بالنزاعات وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وتفاقم التضخم وارتفاع أحجام الديون. وطالب الأمين العام بدعم الدول النامية التي تعرضت لآثار جائحة الكورونا أولا ثم تداعيات الأزمة الغذائية.

ندعو إلى وضع خطة تقودها لجنة العشرين لتعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة.

نؤكد على ضرورة دعم تمويل الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي والتي تصل إلى 100 مليار دولار، حيث سينعقد المؤتمر القادم في نوفمبر الحالي في شرم الشيخ لمتابعة الجهود الدولية في احتواء أخطار الانبعاثات الغازية.

أؤكد على ضرورة التمسك بمبادرة البحر الأسود للحبوب لضمان مساعدة المحتاجين بمن فيهم دول في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تعتمد على استيراد الأغذية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا.

* أهم ما جاء في كلمة رئيس اذربيجان:

علاقات حركة عدم الانحياز مع الجامعة العربية جيدة و نود تعزيز الشراكة مع الجامعة و دولها الأعضاء

* رئيس الجمهورية يدعو رئيس جمهورية اذربيجان، رئيس حركة عدم الانحياز الحالي لتقديم كلمته

* أهم ما جاء في كلمة الأمين العام للجامعة العربية

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