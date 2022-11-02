غوتيريش.. نيويورك قريبة من الجزائر

عندما يترك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كل مواعيده في نيويورك وما أكثرها، من أجل أن يكون في الموعد مع القمة العربية بالجزائر، فذلك له أكثر من دلالة على أن ما يناقش في الجزائر له امتدادات إقليمية ودولية في الحاضر والمستقبل، وهي رسالة لا يدركها للأسف الشديد الكثير من القادة والملوك والرؤساء العرب الذين على قدر قصر أجندة نشاط يومياتهم وجدوا ربما أن المسافة بين نيويورك -حيث مقر الأمم المتحدة- والجزائر أقصر طولا من المسافة بين البحرين أو عمان والجزائر، ولذلك اختاروا تفويت فرصة حضور القمة العربية.

وقد يكون الملل سببا في ذلك، لكن قمة الجزائر تنعقد بعد ثلاث سنوات من غياب القمة العربية التي كانت آخرها قمة تونس في 2019، وهي مدة طويلة جيدا، وقعت فيها أشياء وأشياء، وتغيرت فيها مواقع وخرائط وتشكلت فيها خنادق وأحلاف، وهي كلها أسباب كافية تحتم على كل العرب عدم تفويت قمة الجزائر لأي سبب، ولا يوجد أصلا أي سبب مقنع، من أجل تفقد أحوال البعض عن قرب، ويبقى "اللي فالقلب فالقلب"، وكذلك لإعادة تحيين ساعة القمم العربية مع ما جرى ويجري من تطورات بسرعة البرق في العالم، وأيضا وهو المهم حتى لا يقول أنطونيو غوتيريش مرة أخرى، وهو يشاهد في قصر المؤتمرات مقاعد خالية من تواجد الملوك والرؤساء، إن "العرب اتفقوا على أن لا يتفقوا".

وليس غوتيريش وحده الذي سيكون شاهدا على ضياع الفرص على العرب لمداواة جراحهم وفض نزاعاتهم ولم شملهم ومعالجة قضاياهم وفي مقدمتها قضية فلسطين، بل حضر أيضا رئيس جمهورية أذربيجان، الهام علييف، (رئيس حركة عدم الانحياز) التي تبعد آلاف الكيلومترات عن أبعد دولة عربية بالنسبة للعاصمة الجزائر، لم يتحجج لا بطول المسافة ولا بكثرة مواعيده، وما أكثرها في هذا الظرف الحساس، شعورا منه بالمسؤولية، لأن حركة غالبية منتسبيها يمثلون الجنوب، ومنهم غالبية الدول العربية، لأنه يعلم علم اليقين، وليس من الذين ذاكرتهم ضعيفة، أن بين مؤتمر باندونغ والجزائر تاريخ مشترك ومواقف خالدة في الذاكرة، وأن روح عدم الانحياز من روح الجزائر في إستراتيجية "التعاون جنوب جنوب".

ويحفظ رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي، ماكي صالي، الذي جاء من السينغال في غرب القارة الإفريقية للمشاركة في القمة العربية بالجزائر، رغم كثرة انشغالاته الإفريقية إزاء ما يجري من تطورات في مالي، التشاد، بوركينا فاسو، الكونغو، إفريقيا الوسطى أو في الصومال والقرن الإفريقي، ليس من باب عدم رد الدعوة، وإنما لقناعته بأن ما "حك جلدك مثل ظفرك"، فترك الكرسي الشاغر في مثل هذه المحطات، معناه فتح المجال للتدخل الخارجي، فقضايا العرب مثل قضايا إفريقيا يجب أن تحل فيما بينهم وبأنفسهم، وهي الرسالة التي كان يجب تلقفها من قبل أصحاب المعالي والفخامة الذين أثاروا القعود في القصور اقتناعا بأن ذلك سيغير من الواقع.