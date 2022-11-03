إصابة عمران خان في إطلاق نار قرب موكبه

أفادت وسائل اعلام باكستانية اليوم الخميس بإصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان برصاصة في القدم، بعد إطلاق النار على موكبه من قبل أحد الاشخاص الذي تمكن مناصرو عمران خان من إلقاء القبض عليه وإصابة أحد مرافقي عمران خان بجروح، مشيرة إلى أنه تم نقل عمران خان بواسطة الحراسة الأمنية لأحدى المستشفيات.

وقال تلفزيون DawnNewsالباكستاني إن عمران خان تم نقله إلى المستشفى، مؤكدة وصول فرقة من شرطة البنجاب الباكستانية إلى الموقع للتحقيق في الواقعة.

وكانت لجنة الانتخابات في باكستان، قد أعلنت استبعاد رئيس الوزراء السابق عمران خان من تقلد أي منصب عام على خلفية تهم بإخفائه أصول مالية. وذكرت صحيفة "إكسبرس تربيون" الباكستانية أن هذا القرار يأتي بعد أشهر من الإطاحة بخان إثر تصويت البرلمان بحجب الثقة عن حكومته في أفريل الماضي