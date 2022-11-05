فرنسا: انتخاب قائد جديد لحزب مارين لوبان

انتخب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا، اليوم السبت، جوردان بارديلا، رئيسا جديدا للحزب خلفا لمارين لوبان، بعد استقالتها من منصبها.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن بارديلا أصبح أول زعيم للحزب عضوا في عائلة لوبان.

بارديلا العضو بالبرلمان الأوروبي بارديلا، الذي كان بالفعل رئيسًا مؤقتًا لمدة عام، حصل على 84.84٪ من أصوات أعضاء الحزب، مقابل 15.16٪ لمنافسه لويس أليوت.

واستقالت لوبان، زعيمة الحزب منذ سنوات، من منصبها بشكل مؤقت، قبل عام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي خسرتها في النهاية أمام إيمانويل ماكرون.

وتريد لو بان التركيز على قيادة المجموعة البرلمانية لحزبها التي تشكل 89 مقعداً منذ انتخابات يونيو الماضي.

وستكون القيادة الجديدة سابقة في تاريخ الحزب الذي تأسس 50 عاماً، بعد ابتعاد أسرة لو بان عن القيادة.