وفاة المصرفي البريطاني إيفلين روتشيلد

توفي المصرفي البريطاني إيفلين دي روتشيلد عن عمر يناهز 91 عاما، بعد عقود من العمل قضاها في توحيد الأذرع البريطانية والفرنسية لسلالة روتشيلد الشهيرة.

وأفادت عائلته في بيان بوفاة إيفلين دي روتشيلد بعد مرض قصير مساء الإثنين بمنزله في لندن، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وتولى إيفلين منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك روتشيلد وأبنائه NM Rothschild and Sons بين عامي 1976-2003، وكان رئيسا لمجلة "ذي ايكونوميست" من 1972 إلى 1989.

وكان يتمتع بنفوذ كبير في الشؤون المالية والسياسية لبريطانيا، وكانت تربطه علاقة بالعائلة المالكة، وتحديدا الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي عمل بوصفه مستشارا ماليا لها، والتي منحته وسام فارس عام 1989. وكانت ثروة إيفلين الصافية تقدر بما يتراوح بين 3 مليارات دولار و20 مليار دولار.