تتويج "روزا حنيني" بجائزة أحسن عمل متكامل في مهرجان المسرح الأمازيغي

توج المسرح الجهوي كاتب ياسين لتيزي وزو بجائزة أحسن عرض متكامل عن مسرحية "روزا حنيني" في الطبعة الـ 12 للمهرجان الثقافي الوطني للمسرح الناطق بالأمازيغية التي اختتمت سهرة الأربعاء إلى الخميس بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بمدينة باتنة.

ويروي هذا العرض المتوج بجدارة حسب لجنة التحكيم قصة اجتماعية بطلتها الفتاة روزا التي تواجه الظلم والاستغلال من طرف عائلة ثرية ويحاول محقق مجهول كشف حقيقتها أثناء مأدبة عشاء في أجواء درامية تصل ذروتها عندما تقرر الفتاة الانتحار بسبب المشاكل التي تحيط بها من كل جانب.

وتقاسم الممثل عبد النور يسعد عن دور المحقق بذات المسرحية جائزة أحسن أداء رجالي مع عقبة فرحات عن دوره في مسرحية حريق لدى المطافئ للتعاونية الثقافية "اللمسة" من باتنة التي توجت أيضا بجائزتي أحسن سينوغرافيا فاز بها خير الدين جبارة وأحسن نص لعبد القادر تعشيت.

وحصدت التعاونية الثقافية "افران ثاقربوست" من البويرة بمسرحيتها ''تين أكن" ومعناها (تلك هي) 3 جوائز أحسن دور نسائي لنصيرة بن يوسف وأحسن موسيقى لفرحات قاسي وجائزة لجنة التحكيم لمخلوف عودية الذي ما زال يقف على الخشبة على الرغم من بلوغه سن الثمانين منها 60 سنة مسيرة في المسرح.

وعادت جائزة أحسن إخراج لصادق يوسفي عن مسرحية "أسدرفف" أو (الكراسي) للتعاونية الثقافية "مشاهو افرحونن" من تيزي وزو.

وأكدت رئيسة لجنة التحكيم الفنانة عايدة كشود أن الأعمال المشاركة هذه السنة تميزت في أغلبها بمستوى عال من الإبداع ما جعل اختيار الفائزين جد صعب وأكدت على وجوب إيلاء أهمية للمواهب الشابة وتمكينها من سبل تقديم الأفضل. وتضمنت توصيات لجنة التحكيم في ختام طبعة سنة 2022 للمهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي الدعوة إلى "ضرورة مرافقة التعاونيات والجمعيات بالدعم وتنظيم الورشات للتكوين في مجال الفن الرابع إلى جانب تدعيم المهرجان لضمان ديمومته مع إلزام المسارح الجهوية بإنتاج مسرحيات ناطقة بالأمازيغية سنويا للمشاركة في هذه التظاهرة". وأكد محافظ المهرجان سليم سهالي على أن التظاهرة ستبقى ملتقى للمبدعين في مجال المسرح الناطق بالأمازيغية من مختلف أنحاء الوطن. وجرى الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفنية التي افتتحت في 4 نوفمبر الجاري في أجواء بهيجة تخللتها وصلات غنائية شاوية عصرية من أداء فرقة "نيوزيك" بحضور مثقفين وفنانين وعشاق المسرح إلى جانب إطارات بقطاع الثقافة والفنون والمسرح الجهوي لباتنة.

وقد تنافس على جوائز الطبعة الـ 12 للمهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي ثماني فرق مسرحية من ولايات باتنة وتيزي وزو والبويرة وبجاية وجانت وتڤرت.

ونظم على هامش التظاهرة التي استقطبت جمهورا واسعا، يوم دراسي بكلية الأدب والفنون بجامعة باتنة-1 حول الأدب والفنون الأمازيغية وإقامة معرض للكتب بالأمازيغية بمشاركة دور نشر متخصصة في المجال.