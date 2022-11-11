قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، مدينة بيت لحم، وداهمت منزلا لمواطن فلسطينى وفتشته.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوة من جيش اقتحمت منطقة " الكركفة" وسط المدينة، وداهمت منزلا لمواطن من عائلة زواهرة، وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت أمس الخميس، 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أشقاء من محافظة الخليل، فيما تم اعتقال ثلاثة من محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال شخصا من مخيم عايدة شمال بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة، فيما تم اعتقال آخر من بلدة نعلين غرب محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، وفي شمال الضفة، تم اعتقال فلسطينيين اثنين من نابلس وجنين.