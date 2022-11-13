الصين: فيروس كورونا ينتشر مجددا

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، إن الصين سجلت 14878 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت منها 11711 إصابة مصحوبة بأعراض و13167 بلا أعراض.

وسجلت الصين 11950 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 1504 إصابات مصحوبة بأعراض و10446 بلا أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 271968 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات للحكومة المحلية تسجيل العاصمة الصينية بكين 161 إصابة مصحوبة بأعراض و74 إصابة بلا أعراض مقابل 68 إصابة مصحوبة بأعراض و48 إصابة بلا أعراض في اليوم السابق.

وقالت السلطات في مدينة قوانغتشو التي يبلغ عدد سكانها نحو 19 مليون نسمة إن المدينة الواقعة بجنوب الصين سجلت 189 إصابة جديدة محلية مصحوبة بأعراض و3464 بلا أعراض مقارنة مع 259 إصابة مصحوبة بأعراض و2921 بلا أعراض في اليوم السابق.