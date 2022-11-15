أسبوع لفن الطبخ الإيطالي بالجزائر

انطلقت مساء أمس الإثنين بالمعهد الثقافي الإيطالي بالجزائر العاصمة الطبعة السابعة لتظاهرة "أسبوع فن الطبخ الإيطالي في العالم" بتنظيم جلسة تذوق لعدد من الأطباق الإيطالية.

وستعرف هذه الدورة التي تعقد تحت عنوان "حميمية، استدامة وإبداع"، تنظيم عدة ندوات وحصص ماستر كلاس حول الطبخ الإيطالي وعلاقته بالطبخ الجزائري والمتوسطي بشكل عام.

وستشهد هذه التظاهرة أيضا تنظيم ندوة حول فن الطبخ الصحراوي بمشاركة طاهية صحراوية، مع تنظيم جلسة تذوق لعدد من الأطباق الصحراوية.

ويهدف "أسبوع فن الطبخ الإيطالي في العالم"، وهي تظاهرة دولية بادرت بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية في 2016 وتنظمه بالجزائر كل من سفارة إيطاليا والمعهد الثقافي الإيطالي، لـ "إبراز مختلف جوانب الطبخ الإيطالي من حيث الذوق والصحة والنوعية والمشاركة"، و"التعريف بها في العالم". وستستمر التظاهرة إلى غاية 20 نوفمبر الجاري.