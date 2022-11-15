ترامب يستعد للإعلان عن ترشحه

من المتوقّع أن يُعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسميًا الثلاثاء ترشّحه للانتخابات الرئاسية للعام 2024، رافضًا بذلك دعوات من جمهوريين بالتراجع بعدما جاءت نتائج انتخابات منتصف الولاية غير مُرضية للحزب.

استدعى الملياردير البالغ من العمر 76 عامًا، والذي صدم فوزه بالرئاسة الأميركية في العام 2016 الولايات المتحدة كما العالم، الصحافيين إلى قصره في فلوريدا من أجل "إعلان مهم جدًا" عند التاسعة من مساء الثلاثاء (02:00بتوقيت غرينتش).

وقال جيسون ميلر، أحد مستشاري ترامب، "سيعلن الرئيس ترامب الثلاثاء أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية".

ولفت إلى أن إعلان ترامب سيكون "احترافيًا جدًا ومتحفظًا جدًا"، رغم توقّع حضور مجموعة كبيرة من أنصاره مع لافتات.

وترامب المعروف بتقلّب مواقفه قد يغيّر رأيه في اللحظة الأخيرة، غير أنه لم يخفِ في الأشهر الأخيرة رغبته في أن يترشح للرئاسة مجددًا في العام 2024.