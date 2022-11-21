750 طفلًا اعتقلهم الاحتلال منذ مطلع العام 2022

كد نادي الأسير، في تقرير صدر عنه عشية يوم الطفل العالمي الذي يصادف الـ20 من نوفمبر، أن 160 طفلًا يرسفون في سجون الاحتلال، منهم ثلاث فتيات في سجن الدامون، مشيرًا إلى أنه من الأطفال المعتقلين خمسة أطفال رهن الاعتقال الإداري، أحدهم تجاوز سن الطفولة مؤخرًا.



وتابع أن حصيلة حالات الاعتقال بلغت منذ أواخر عام 2015م، أكثر من 9300 حالة اعتقال، وتشكل عمليات الاعتقال اليومية بحق الأطفال المقدسيين النسبة الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الوطن. وتشير الإحصاءات والشهادات الموثقة إلى أن غالبية الأطفال الذين اعتقلوا تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي.



وما تزال قضية الأسير أحمد مناصرة الذي اعتقل وهو في سن الـ13، الشاهد الراهن والأبرز على ما يتعرض له الأطفال من عمليات تعذيب نفسي وجسدي.



وتتمثل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال بـاعتقالهم ليلا، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم خلال اعتقالهم، وإبقائهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق.