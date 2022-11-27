إجراءات أمنية لإنجاح السياحة الصحراوية

الزائر لولاية غرداية، في هذه الأيام الخريفية، يجد ما لا يجده في باقي ولايات الوطن، فمنطقة سهل وادي ميزاب، المصنفة ضمن لائحة التراث العالمي الإنساني، وحدها تترجم للسائح خصوصية المدينة العتيقة التي تميزها عن باقي المدن الصحراوية، وتعكس هوية ونمط عيش سكان المنطقة. أما قصورها التاريخية، فتروي جدرانها حكايات وأساطير تعود لأكثر من عشرة قرون مضت، بينما تضمن أسواقها الشعبية العتيقة وسحر واحاتها الخضراء للزوار برامج سياحية صحراوية بامتياز.

"الخبر" رافقت أفراد المجموعة الإقليمية بغرداية في مهامهم اليومية لتأمين السياح الأجانب، وبسط النظام في الولاية ومحاربة جميع أنواع الإجرام، ومطاردة شبكات التهريب التي تعبر طرقات الولاية باتجاه الشمال.

ها هي مئذنة المسجد الكبير العتيق، الذي يعد معقل المذهب الإباضي في الجزائر، يعلو أسطح باقي المنازل المتجانسة والمتعانقة التي تنهض عليها مدينة "تغردايت"، مستترة في حياء خلف السوار الحجرية التي تشكل حصنا منيعا يعزل الأهالي عن باقي أحياء المدينة. وداخل الأزقة الضيقة للسوق العتيق، الصاعدة من الأسفل نحو الأعلى لتلتقي في المسجد مشكلة نسيجا عمرانيا متميزا، التقينا بسياح بولونيين كانوا برفقة مرشد سياحي شاب يرتدي سروالا تقليديا أبيضا غير مفصل على الرجلين، ويضع على رأسه طاقية بيضاء اللون، كان يشرح لهم بلغة انجليزية فصيحة تاريخ المسجد وعادات وتقاليد سكان المنطقة وخصوصياتهم، لنتوقف عندهم لجس نبضهم وأخذ انطباعهم عن رحلتهم السياحية.

تقول سائحة من المجموعة في ردها على سؤال "الخبر" حول انطباعها من زيارتها للمدينة: "هذه المرة الثانية التي أزور فيها الجزائر بعد زيارتي الأخيرة لجانت.. وصلنا اليوم على الساعة الثامنة صباحا إلى مطار غرداية، لنجد أفراد الدرك الوطني في انتظارنا لمرافقتنا نحو الفندق الذي نقيم فيه". تبتسم محدثتنا، ثم تضيف: "تواجد أفراد الأمن بالقرب منا وطيبة سكان المدينة، تجعلنا نشعر بالأمن، وهو شيء جميل بالنسبة لنا، لكننا لا نزال نتساءل لماذا كل هذه اليقظة؟".

كاميرات مراقبة

كان السوق العتيق الذي ينهض فوق الهضبة الصخرية لوادي ميزاب، يعج بالمتسوقين من أبناء المدينة والسياح المحليين والأجانب على حد سواء، الذين يقصدونه من أجل اقتناء المنتجات التقليدية والتوابل والألبسة، فيما كان أفراد الدرك الوطني يسهرون على تأمينه بطريقتهم الخاصة، عبر كاميرات المراقبة المثبتة على مشارف السوق ونشر الدوريات الراجلة بين الفينة والأخرى الاعتماد على الاستعلام لتفادي أي انزلاق من شأنه أن يعكر صفو السياح.

ومن خلال مرافقتنا لأفراد سلاح الدرك، وقفنا على الخطة التي ينتهجها أفراد المجموعة الإقليمية بغرداية من أجل تأمين موسم السياحة الصحراوية الذي لا يزال في بدايته. وكان السوق العتيق، الذي يعد الواجهة الثقافية والتاريخية للمدينة، عينة من الخطة الأمنية المسطرة.

يقول النقيب عبد الغني أراميس، المكلف بالإعلام لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية: "أما داخل المدينة، فنترك مسافة بيننا وبين السياح الأجانب ونكتفي بمراقبتهم عن بعد حتى لا نضايقهم، على أن نكون على دراية تامة بجميع تحركاتهم، بدءا من مكان إقامتهم والوكالة السياحية التي نظمت لهم الرحلة والمرشد السياحي الذي يرافقهم".. ويتابع: "وكلما ابتعد السياح عن المدينة، تقلصت المسافة بيننا وبينهم وزادت درجة اليقظة، لحمايتهم من أي اعتداء محتمل ومن خطر التيه في الصحراء". وفي حال ما كان السائح الأجنبي شخصية دبلوماسية كسفير أو قنصل أو أي مسؤول في بلد أجنبي، ففي هذه الحالة لا بد من مرافقته في جولته السياحية وضمان أمنه وسلامته طيلة أيام الإقامة".

عدد السياح الأجانب في تزايد مستمر

تشير آخر الأرقام التي بحوزة قيادة الدرك الوطني، إلى أن عدد السياح الأجانب والمحليين ارتفع بما نسبته 8.42 في المائة مقارنة بسنة 2021، وهي السنة التي أعطت فيها السلطات العليا للبلاد الضوء الأخضر من أجل إعادة فتح الحدود بعد تراجع انتشار فيروس كورونا.

وكشف النقيب أراميس عن أن أكثر من 1235 سائح أجنبي زاروا ولاية غرداية، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، فيما بلغ عدد السياح الجزائريين حوالي 37 ألف خلال نفس الفترة.

وتراهن الحكومة على السياحة الصحراوية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وهو ما تؤكده توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل تسهيل الاستثمارات وبناء أكبر عدد من الفنادق وخلق جو مريح يشجع السياح على التوجه نحو الجنوب. وتنفيذا للتعليمات ذاتها، باشرت السلطات دراسة خمسة مقترحات للتوسع السياحي في ولاية غرداية، في كل من بلديات غرداية، ومتليلي، والمنصورة والڤرارة، تضاف إلى منطقة زلفانة التي يتواجد بها حمام معدني.

كما أن عدد فنادق الولاية بلغ اليوم 37 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب توفر 2921 سريرا، من دون احتساب المنازل والقصور التي توفرها الوكالات السياحية وجمعيات المرشدين. أما عن أسعار الإقامة في المؤسسات الفندقية، فيتراوح بين 5 آلاف دينار جزائري، و10 آلاف دينار، حسب عدد النجوم والخدمات التي توفرها المؤسسة للمقيمين.

ما يميز غرداية عن باقي المدن الجزائرية

لعل ما يشد انتباه زوار مدينة غرداية هي الهندسة المعمارية المميزة التي شيدت عليها جميع بنايات المدينة من مقرات إدارية وتجمعات سكانية ومحلات تجارية، بل وحتى الأكشاك الصغيرة لم تخل هي الأخرى من التصميم الهندسي الخاص بالمدينة، حيث تبدو موحدة في شكلها ومتجانسة في ألوانها، ما جعل هذه المدينة تختلف عن بقية المدن الجزائرية، المعروفة بعمرانها وقصورها المتعددة، حملت تسميات عربية وبربرية، على غرار قصر (بني يزغن أو أث ييزجن) سنة 1353ميلادي، قصر (بَرَّيان) سنة 1690م، قصر (غرداية) سنة 1053م، قصر (الڤرارة) سنة 1630م، قصر (متليلي) القرن 14 م، قصر (العطف أو تجنينت) تأسس سنة 1012م، قصر (بنورة أو أث بنور) سنة 1046م، قصر (مليكة أو أث امليشيت) سنة 1355م، إضافة إلى القصر القديم بالمنيعة.

كما صنفت منظمة اليونسكو قصور وادي ميزاب الخمسة ضمن التراث العالمي، وهي: غرداية وبنورة والعطف ومليكة وبني يزڤن، التي تعود إلى القرن 11، نظرا لمحافظتها على طابعها العمراني طيلة هذه القرون وعلى نظامها الاجتماعي. ورغم اختلاف هذه القصور في شكلها الهندسي، إلا أنها تتشابه في طابعها العمراني، حيث يكون المسجد في مدخل المدينة وبعدها تأتي المنازل، في حين لا تختلط المحلات مع البيوت السكنية، وكلما اتسعت المدينة انتقل السوق بما يتبعه من محلات إلى خارج المدينة.

للدرك مهام أخرى في عاصمة الواحات

لا يقتصر مهام أفراد الدرك الوطني الناشطين على مستوى ولاية غرداية على تأمين السياح وبسط النظام في أرجاء المدينة فقط، بل لديهم مهام أخرى أثقل، تتمثل في مطاردة الخارجين على القانون، خصوصا وأن عاصمة الواحات تعد منطقة عبور من الجنوب نحو الشمال، حيث يفضل أغلب القادمين من أقصى الجنوب سلك الطريق الوطني رقم 1 الذي يشق طريقه وسط الولاية لبلوغ الولايات الشمالية.

وأوضح الرائد سمير زواوي، رئيس مكتب الاتصال والإعلام بالقيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني، الذي رافقنا طيلة جولتنا الاستطلاعية، أن أفراد الدرك على مستوى غرداية يشكلون حزاما أمنيا مشددا لمراقبة أغلب المركبات المتوجهة نحو الشمال للتضييق على المهربين، خصوصا الذين صاروا ينشطون ضمن عصابات منظمة تحترف نقل الأقراص المهلوسة من الجنوب الشرقي نحو الشريط الساحلي.

ووقفت "الخبر" أثناء تواجدها بغرداية على عملية الإطاحة بسائق سيارة نفعية تحمل الترقيم التسلسلي لإحدى الولايات الساحلية، حاول نقل أزيد من 16 ألف قرص مهلوس من نوع "بريباغالين" أو ما يعرف لدى متعاطي هذه السموم بـ "الصاروخ"، كان يخبئها بإحكام خلف الأغلفة الداخلية للأبواب. وفي اليوم نفسه وعلى مستوى حاجز أمني متنقل، أطاح زملاؤهم بسائق شاحنة على متنها 5 قناطير من الدجاج الفاسد كان موجها للاستهلاك.

مداهمات ليلية للأحياء الشعبية

وعلى الرغم من تراجع الجريمة داخل عاصمة الولاية، إلا أن أفراد الأمن يقومون بمداهمات من حين لآخر تستهدف بعض الأحياء الشعبية المشبوهة، ولقد رافقت "الخبر" إحدى هذه المداهمات المشتركة بين الأمن والدرك الوطنيين التي قادتنا نحو الحي الشعبي "الزقق"، أفضت إلى توقيف ثلاثة مشتبه فيهم عثر بحوزتهم على كمية من الأقراص المهلوسة.

وأوضح النقيب أراميس في تصريح لـ "الخبر"، أنه ورغم تراجع الجريمة في مدينة غرداية، إلا أن أعين الدركيين لا تتوقف عن مراقبة بعض الأحياء المشبوهة حتى لا تتفشى الجريمة بشكل يصعب من مهمتنا.