كورونا : احتجاجات في عدد من المدن الصينية

تفجرت احتجاجات في عدد من المدن الصينية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، للمطالبة بالتراجع عن قيود كوفيد-19 الشديدة بعد 3 سنوات من بدء ظهور الجائحة.

وأثار حريق أسفر عن وفاة 10 أشخاص، الخميس الماضي، في مبنى شاهق في أورومتشي، عاصمة منطقة شينغيانغ، غضبا عاما واسع النطاق، في الوقت الذي تكهن فيه العديد من مستخدمي الإنترنت أن السكان لم يتمكنوا من الهروب في الوقت المناسب لأن المبنى كان مغلقا جزئيا وهو ما نفاه المسؤولون.

ورغم اللقاحات العديدة المتاحة، وخلافاً للدول الأخرى في العالم، ما زالت الصين تفرض إجراءات عزل فور ظهور إصابات، بما فيها حجر على الذين تثبت إصابتهم بالمرض في مراكز، واختبارات "بي سي آر" شبه يومية للدخول إلى الأماكن العامة.

وأعلنت السلطات الصينية تسجيل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا بلغ 39 ألفا و791 إصابة جديدة، أمس السبت، منها 3709 إصابات مصحوبة بأعراض و36 ألفا و82 إصابة بلا أعراض.